Notte Bianca: navette e parcheggi: "Anconetani, lasciate le auto a casa"

"Lasciate le auto a casa e usate ciclomotori e soprattutto le navette che abbiamo messo a disposizione. Replicheremo il modello che ha funzionato molto bene in occasione della Festa del Mare". L’invito arriva dal vicesindaco, Giovanni Zinni, e dall’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio alla vigilia della Notte Bianca che dal pomeriggio di oggi fino alle 2 di domenica infiammerà questa propaggine dell’estate anconetana. Il Comune ha ultimato il piano della mobilità per consentire ai cittadini di raggiungere il centro con le navette e per l’utilizzo dei parcheggi. I bus navetta, gratuiti, effettueranno due percorsi: dallo Stadio del Conero a piazza Cavour (linea rossa), con transito e fermate intermedie sui parcheggi via Ranieri, cimitero di Tavernelle e via Bocconi nei pressi della galleria, e viceversa, a partire dalle 16,40 del 7 ottobre, fino alle 2,30; da piazza Ugo Bassi a piazza Cavour (linea blu), con transito e fermate intermedie in via Giordano Bruno presso i Salesiani, in piazza Rossellistazione ferroviaria, via Marconipark Archi, via Marconirotatoria, piazza Kennedy e piazza Roma, e viceversa, a partire dalle 16,00 fino alle 2,05. La frequenza delle partenze sarà tra 10 e 20 minuti a seconda del periodo della giornata.

Per i parcheggi sarà garantito dalla società M&P il prolungamento dell’orario di apertura di Archi, Traiano, Cialdini e, previa intesa con il soggetto proprietario, anche del parcheggio Umberto I, fino alla mezzanotte. L’uscita sarà sempre garantita dalla cassa automatica. La viabilità e la sosta sono regolate da una specifica ordinanza che coinvolgono praticamente tutte le strade del centro, a partire da corso Amendola dove è prevista una sezione della Notte Bianca. Piazza Cavour sarà il fulcro e la circolazione, compresa quella degli autobus, dalle 20 fino al termine della manifestazione sarà chiusa. Tra piazza Cavour e la bretella via Albertini dalle 20 fino al termine della manifestazione sarà invertito il senso di marcia esclusivamente per i mezzi del Tpl e contestualmente sarà vietata la circolazione di tutte le altre categorie di veicoli nel senso opposto. Ecco le vie maggiormente interessate dalle interdizioni dal pomeriggio a notte fonda: Maratta, Cesare Battisti, Filzi, Rismondo, Chiesa, Cadorna, De Bosis, Fazioli. Castelfidardo, Gramsci, Pizzecolli, Bernabei, Bonda, Marsala, Palestro, Menicucci, Simeoni, Orsini, le piazze don Minzoni, Repubblica, Plebiscito, San Francesco, largo Sacramento e lo scalo Vittorio Emanuele.

Tutte le informazioni aggiornate su viabilità, sosta, navette e parcheggi, con grafiche interattive, sono pubblicate nell’apposita sezione dedicata alla Notte Bianca 2023, raggiungibile dall’home page del sito istituzionale del Comune di Ancona www.comuneancona.it (o direttamente al link https:www.comuneancona.itwp-contentuploads202309Notte-Bianca-2023-agg.pdf ). Il programma completo della notte bianca è disponibile sul sito del comune di Ancona, all’indirizzo: https:www.comuneancona.itnotte-bianca-2023