Notte Bianca Ancona, ecco il programma: ogni piazza la sua musica, poi stand e street food

Ancona, 6 ottobre 2023 – L’armonia della Notte Bianca: ecco la mappa di tutti gli eventi musicali in programma domani dal tardo pomeriggio a notte fonda. Le 10 piazze saranno dedicate alla musica, declinata in più generi, tra concerti di vario genere e dj set, con diversi stili nelle varie locat ion.

Piazza Cavour: sarà dedicata ai bambini e alle famiglie fino alle 20 e ai dj set dalle 21, prima dello show dello Zoo di Radio 105: dalle 17 e alle 19 due spettacoli di burattini con il Teatrino Pellidò, giocolieri, contorsionisti e clown, truccabimbi, show delle bolle di sapone e ‘Riuso Riù’, il laboratorio del riuso; alle 21 Renzo Master Funk che sarà accompagnato sul palco da Tommaso Buglioni ‘Tom Tatoo’; alle 22 Veronica Key, alle 23,30 l’evento clou con lo Zoo di 105 e radio 105 network con Marco Mazzoli, Pippo Palmieri e Wender.

Nel canalone di piazza Cavour saranno presenti gli stand di street food.

Piazza Pertini: il rock sarà la colonna sonora di piazza Pertini dalle 17 nello spazio animato anche dallo street food organizzato dai commercianti della piazza; dalle 17 l’Accademia Musicale Rock Academy, alle 18,45 The Still Bones, band anconetana nata nel 2020 dall’unione di personaggi storici del panorama rock della dorica; alle 20,30 The Cave, band tutta anconetana; alle 22,15 Sensazioni cardivascolari, la tribute band di Vasco Rossi.

Nei pressi di via Castelfidardo e la piazzetta antistante piazza Stamira ci sarà il mercatino dell’artigianato e street food.

Piazza Roma : sarà dedicata alle scuole di musica e alle tribute band; lato fontana, alle 16 Rose’s band; alle 17 la scuola musicale Sonavox; 18,45 Cantieri Musicali CMA Music Factory; 20,30 Hit Band – tributo a Battisti; 22,15 Jeeg Robot la band che ripropone le sigle più famose dei cartoni animati.

Nel lato di piazza Roma nei pressi del Rettorato saliranno sul palco: dalle 16,30 alle 17 e dalle 18,15 alle 18,45 la pole dance di Marianna Mengoni e dalle 20 alle 20,30 e dalle 21,45 alle 22,15 l’esibizione della scuola di danza La Luna Dance; dalle 18 stand della Polizia Locale con il progetto ‘No alcol – no drugs – no crash.

Mercato delle Erbe : dalle 17 piccoli intrattenimenti musicali e specialità gastronomiche degli operatori del mercato. Saranno inoltre presenti birrifici artigianali locali e musica dal vivo con Acustic Experience – Viaggio nel tempo. I grandi successi dagli anni ’70 ai giorni nostri.

Santa Maria della Piazza: alle 21.30 il concerto dell’Orchestra di archi dell’Accademia Musicale di Ancona (ingresso gratuito). La chiesa resterà aperta con orario continuato fino alla mezzanotte.

Corso Garibaldi: nella parte bassa, dalle 18 Gino Manoni e Charlie Rock swing dance con dj anni ‘40 e ‘50; nella parte alta sarà posizionato un pianoforte a uso libero.

Corso Amendola : dalle 17 tavolate bianche per la cena, musica e animazione per i bambini per il Total White Party a cura di Confartigianato.

Piazza Diaz: dalle 20 dj set Non solo 90 Music and Show, dj Antonio Patani e dj Christian Nocelli.

Piazza del Plebiscito : jazz e blues; alle 17,30 Maloo; alle 19 Mike Coacci, chitarrista/cantante di fama internazional e; alle 20,30 Zona Musica Jazz Super Rapid; alle 22 il tenore anconetano David Mazzoni e la sua band composta dai musicisti Fabiano Pierfederici alle tastiere, Claudio Zappi al basso, Marco Di Meo alla chitarra e Rodnei Tassi alla batteria; dalle 22,30 è in programma un dj set in filodiffusione.

Piazza San Francesco : lo spazio nel cuore del centro storico ospiterà alcune formazioni acustiche chitarra e voce; alle 18 Jimmiloom; alle 19.30 Marco Cardinaletti: alle 21 Moonshadows; alle 22 The Johnnies.

«Abbiamo voluto costruire una offerta molto ampia, la più completa di sempre e ogni luogo avrà la sua vocazione musicale – spiega l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio, che sovraintende alla organizzazione della manifestazione – dal rock al jazz, dal blues al pop, dalla musica classica all’house e alla dance. L’obiettivo è quello di soddisfare i gusti di tutti, anconetani e visitatori, e di tutte le età".