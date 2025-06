"Notte degli Archivi", si parla di digitale

Domani alle 18.30, nella sala "Pilati" della biblioteca multimediale "Romualdo Sassi" di Fabriano, si terrà l’incontro "Participi futuri. La tecnologia a servizio delle memorie", promosso dall’archivio storico comunale nell’ambito del Festival Archivissima e della "Notte degli archivi". L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale di Archivissima 2025, il primo festival italiano dedicato alla valorizzazione degli archivi storici di enti pubblici, istituzioni e imprese. Nato nel 2018 dal format "La Notte degli archivi", il festival rappresenta un’opportunità per avvicinare il pubblico ai luoghi della memoria, promuovendo storie, eventi e patrimoni custoditi.

Il tema dell’edizione 2025, "Dalla parte del futuro", sarà affrontato attraverso un confronto sull’uso delle tecnologie digitali per la tutela, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale. L’incontro metterà in luce il contributo di Knoway Systems, giovane startup fondata nel 2023 come spin-off dell’Università degli Studi di Camerino, che unisce competenze in informatica, architettura e design per sviluppare soluzioni innovative nei settori della cultura e del turismo. Con il progetto Fabriano interpreta il programma dell’Unesco Memory of the world.