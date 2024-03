Notte degli Oscar all’Italia: "Grande festa del cinema"

’Il Cinema si celebra al Cinema’. E’ lo ‘slogan’ della seconda edizione dell’evento che Ancona dedica alla lunga notte degli Oscar. Domenica al Cinema Teatro Italia ci si collegherà con il Dolby Theatre di Los Angeles per far scorrere sul grande schermo le immagini del tappeto rosso e della premiazione. La società Teorema Cinema, che gestisce con passione e creatività la sala (oltre al Cinema Azzurro) ha in serbo una vera festa della settima arte.

Si inizia alle 20 con i flash dei fotografi Sergio Marcelli e Paolo Zitti pronti a scattare ritratti del pubblico, mentre la disco music del dj Nicolò Antonini animerà un aperitivo con prodotti enogastronomici di alta qualità. Ad attendere il pubblico anche il mitico FantaOscar. Già in questi giorni, alle casse del Cinema Azzurro e dell’Italia è possibile procurarsi le schede con tutte le categorie nominate e votare i propri ‘cavalli vincenti’. I partecipanti avranno tempo fino alle 23.59 di domenica per consegnarle all’Italia e scoprire chi avrà indovinato il maggiore numero di premiati all’alba di lunedì. I vincitori riceveranno due ingressi omaggio per i film programmati nelle due sale anconetane.

L’accensione del grande schermo (ore 21) sarà compito di RadioFermo1 (FM1) e dei giornalisti del podcast cinematografico HOBO, che tra palco e platea infiammeranno l’attesa della diretta da Los Angeles, prevista alle ore 23.59.

Tra interviste live e videochat (con ospiti attori, registi, casting director, produttori e artisti multimediali) il quartetto di conduttori Riccardo Minnucci, Davide Sette, Roberto Mazzaferro e Francesco Nicastro del Lago sarà affiancato da due ospiti attesissimi: il Doppiatore Marchigiano e Ava Hangar. Momenti di allegria esplosiva con il primo, che si divertirà ad improvvisare sui trailer dei film più famosi. Lampi di pungente ironia con la seconda, una delle più famose drag queen e performer italiane, già protagonista di ‘Drag Race Italia’, chiamata a commentare il famigerato Red Carpet hollywoodiano.

La lunga notte del Cinema Teatro Italia è patrocinata dalla Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission ed è realizzata con il sostegno di Arcigay Comunitas Ancona e in partnership con il ‘Film Festival Corto Dorico’, Officine Mattòli, Arci e con il prezioso contributo degli artisti Luca Giombi, Marco Brandizi, Rebecca Liberati, Camilla Melelli e Arianna Semplici. Al termine della diretta, caffè e cornetti per tutti, inclusi nel biglietto d’ingresso di 8 euro.