Notte della lettura, la bellezza di scoprire un libro

Anche quest’anno alla scuola Falcone di Ancona si è svolta la tanto attesa ‘Notte della Lettura’, un’iniziativa speciale che permette agli alunni di scoprire la bellezza dei libri in modo coinvolgente e divertente. Si tratta ormai di una tradizione attesissima che aiuta i bambini a capire quanto sia importante leggere per crescere e per sognare. Lo scorso anno, per la precisione giovedì 5 dicembre, l’avventura è iniziata nel tardo pomeriggio, quando i ragazzi, dalla classe prima alla quinta, sono tornati a scuola per partecipare ai laboratori di animazione alla lettura condotti dalle loro maestre e dalle attrici Nicoletta Briganti e Natascia Zanni del Teatro del Canguro di Ancona. La scuola Falcone si è trasformata in un piccolo mondo magico, illuminata da luci soffuse e dalla gioia che brillava negli occhi dei bambini. L’atmosfera era calma e rilassata: in ogni aula al posto dei banchi e delle sedie c’erano tappeti colorati, morbidi cuscini e tende misteriose. Musiche dolcissime hanno accolto gli alunni, che per l’occasione tenevano stretto al cuore il loro peluche preferito mentre ascoltavano racconti emozionanti, di avventure, di misteri, di amicizia, seri, buffi, lunghi o corti. È stata una serata davvero indimenticabile in cui ogni classe ha partecipato a giochi di lettura, drammatizzazioni anche in lingua inglese e piccoli laboratori creativi, inventando nuove storie e dando spazio alla fantasia. ‘La Notte della Lettura non è solo un momento di festa per noi, ma anche un’opportunità per capire quanto sia importante leggere ogni giorno. Infatti grazie a questa esperienza ci siamo resi conto che leggere è un’avventura meravigliosa che permette di conoscere nuove culture, di viaggiare nel tempo e persino di immedesimarsi sempre in nuovi personaggi’. Questo è quello che hanno dichiarato i ragazzi della classe quinta. Dopo aver ‘divorato’ i libri, i piccoli lettori hanno cenato a scuola tutti insieme allegramente. Infine, hanno concluso la serata in piazza Salvo D’Acquisto presentando alle famiglie "Aggiungi un libro a tavola", sulle note della famosa canzone, per ribadire l’importanza della lettura e dell’immaginazione.

Classe 5A, scuole Falcone, Ancona