Notte di fiamme e paura Incendio al Palaveneto L’allarme dei residenti "Il fumo era ovunque"

di Marina Verdenelli

Chi dormiva con le finestre aperte si è svegliato per la puzza di bruciato che arrivava da fuori. Un incendio, in piena notte, ha interessato il vecchio palazzetto sportivo della città, il glorioso Palaveneto. Sono stati i residenti a dare l’allarme, chiamando il 115 dei vigili del fuoco. Era quasi l’una di ieri, quando il fumo usciva dagli infissi della ex struttura sportiva, in via Veneto, propria davanti alle scuole medie Donatello. Quando i pompieri sono arrivati sul posto hanno trovato i locali saturi di una nube acre e grigia. C’era più fumo che fiamme. Il fuoco è divampato in uno scantinato del palazzetto, dove è stata trovata anche una porta di ferro forzata, nel sottoscala di una uscita di sicurezza laterale, raggiungibile dal parcheggio che si trova nella parte sottostante alla palazzina. All’interno c’era diverso materiale di risulta, immondizia, carta, plastica, vecchi imballaggi, stracci di stoffa che forse erano dei vestiti. Potrebbe essere stato un giaciglio per senzatetto ad innescare le fiamme. Non è la prima volta che al Palaveneto si introducano persone senza fissa dimora e in passato c’era stato già un incendio. Ma non si esclude nemmeno un gesto vandalico visto che la stessa struttura è stata più volte danneggiata in ogni modo.

Le verifiche per trovare la causa del rogo sono in corso da parte dei vigili del fuoco che faranno una relazione peritale sui fatti. In via Veneto è arrivata anche la polizia. Bisognava capire se c’erano persone all’interno ma non è stato trovato nessuno. Il fumo però è stato intenso e ha raggiunto anche il piano del vecchio campo da gioco, tutto il primo piano fino all’ingresso e anche il secondo piano dove erano collocati gli uffici delle società sportive. I pompieri sono dovuti entrare con i respiratori e raggiungere lo stanzone da dove proveniva la colonna di fumo maggiore. Poi hanno aperto tutte le finestre al secondo piano e azionato gli idranti per spegnere il materiale ormai ridotto in cenere. Non è escluso che l’innesco sia iniziato molte ore prima, magari anche solo per una cicca di sigaretta lasciata incustodita.

All’interno della struttura c’erano tutti i segni di un bivacco: materassi, coperte accatastate, vestiti. I vigili del fuoco hanno terminato l’intervento alle 5. Alcune famiglie delle palazzine vicine hanno seguito dalle finestre le operazioni di spegnimento e l’arrivo dei pompieri che sono entrati dall’ingresso principale, che è stato forzato, per scendere poi negli scantinati. La struttura attende da anni l’avvio di un progetto di restyling.

Ieri mattina la polizia locale ha fatto da supporto agli operai del magazzino comunale che sono andati a rinforzare reti di protezione e porte per evitare future intrusioni. Una rete metallica e una arancione da cantiere è stata installata in un ingresso laterale, che porta allo scantinato dove sono partite le fiamme. Sbarrata anche l’entrata principale con un cartello di divieto di accesso.