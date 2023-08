Notte di violenza a Sirolo Botte tra gruppi di ragazzini: il Questore li caccia dalla Riviera

Era notte quando due gruppi di ragazzini si erano presi a botte, solo per l’antipatia del comune di provenienza. Uno scontro tra sirolesi e giovani di Castelfidardo che avevano rotto il sonno dei turisti affacciati dalle finestre, preoccupati e spaventati per il forte chiasso provocato che proveniva dalla strada. Qualcuno aveva anche delle catene in mano per sembrare più cattivo e pronto a tutto.

I fatti risalgono all’8 agosto scorso, a Sirolo, e in meno di una settimana i carabinieri hanno identificato quattro dei giovani coinvolti nella rissa, sono tutti maggiorenni residenti a Castelfidardo, responsabili di aver provocato lesioni ad almeno un ragazzino, di Sirolo.

La vittima infatti si era presentata il giorno dopo in caserma dai militari per raccontare i fatti e denunciare le botte subite. Ora i quattro sono stati sottoposti al foglio di via e non potranno entrare né a Sirolo né a Numana fino ad un massimo di due anni. Al termine delle attività di polizia giudiziaria infatti il questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto nei confronti dei giovani, su proposta del comando dei carabinieri, quattro misure di prevenzione, avendo tutti i soggetti posto in essere una condotta ingiustificatamente violenta, per motivi futili.

Il gruppetto aveva dei conti in sospeso per via di dispetti reciproci commessi per antipatie personali e quando si sono incrociati a Sirolo è esplosa l’ennesima scintilla.

Erano volati calci, pugni, qualcuno bestemmiava a gran voce, altri erano palesemente ubriachi.

Quella notte c’è stato un parapiglia generale, in via Giulietti, finito con un fuggi fuggi quando sono arrivate sul posto le pattuglie dei carabinieri.

Qualche residente però aveva filmato e fotografato la scena. Arrivare ai quattro che hanno preso parte attiva alla rissa è stato facile. Per loro foglio di via per le condotte gravemente lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tre di loro non potranno rientrare a Sirolo e Numana per un anno mentre per il quarto, che aveva già un foglio di via obbligatorio da Ancona, per altri fatti simili, il divieto sarà per due anni, in considerazione della reiterazione di condotte violente.

"Continua l’impegno della polizia e di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio – sottolinea il questore Capocasa - volto a reprimere le condotte criminali, ma soprattutto a cercare di prevenire la commissione di delitti, per rendere sempre più vivibile e sicura la nostra provincia".