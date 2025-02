Notte di violenza e follia. Spedizione punitiva, botte e un’auto che si ribalta. Poi caos al pronto soccorso

Notte di violenza a Brecce Bianche: giovane picchiato a sangue dopo che per sfuggire ai suoi aggressori ha provocato un incidente spettacolare. La ferocia si è poi trasferita al pronto soccorso di Torrette dove il protagonista dell’agguato ha prima preso a testate e pugni due infermieri di Torrette e poi aggredito anche con degli sputi i carabinieri prima di essere immobilizzato col taser. Il suo arresto è stato convalidato ieri mattina, poche ore dopo i fatti. Non ci sono gang straniere rivali dietro il complesso fatto di sangue di ieri notte, visto che tutti i protagonisti, vittima e carnefici, sono italiani, anzi anconetani. L’arrestato, inoltre, è figlio di un rappresentante delle istituzioni del territorio, già noto alle forze dell’ordine e in particolare alla Squadra mobile della questura che ha cercato di ricostruire quanto accaduto. L’unica zona d’ombra riguarda le cause dell’agguato, non del tutto chiarite; forse un debito legato allo spaccio di droga non estinto dal giovane.

Il fatto è successo poco dopo mezzanotte e mezzo in via San Gaspare, a breve distanza dall’ingresso dell’omonima parrocchia e dall’incrocio con via Brecce Bianche. Dalla ricostruzione degli inquirenti, sembra che due complici, uno maggiorenne e l’altro di 16 anni, tutti anconetani, siano saliti a bordo dell’auto condotta dal malcapitato. Quando è stato minacciato con un coltello è nata una colluttazione; il conducente, per evitare di essere ferito, avrebbe premuto il piede sull’acceleratore, ma l’auto fuori controllo è prima finita addosso alle auto in sosta per poi capottarsi. Il 16enne è stato sbalzato dal finestrino e più tardi i sanitari del 118 l’hanno trasferito al pronto soccorso di Torrette dove nel pomeriggio è stato dimesso con una prognosi comunque di 30 giorni; per il giovane al volante invece l’incubo è iniziato lì. Le immagini di una telecamera privata hanno ripreso la crudeltà dell’aggressione nei suoi confronti da parte almeno di un mezza dozzina di giovani che nel frattempo erano giunti sul posto per dare manforte al figlio dell’amministratore anconetano. La vittima è stata fatta inginocchiare per poi essere riempita di calci e pugni in faccia e sul volto. L’arrivo delle Volanti della polizia ha evitato conseguenze molto serie per lui; completamente tumefatto è stato dimesso in mattinata con 15 giorni di prognosi e poi sentito dagli inquirenti. Nel frattempo, al suono delle sirene di volanti e ambulanze, la gang di violenti si è dileguata.

L’aggressore, tuttavia, non pago, è stato poi protagonista delle violenze nei confronti di infermieri del pronto soccorso di Torrette. Dopo aver finto di essersi calmato ha tentato la fuga e una volta raggiunto si è scagliato di nuovo contro i carabinieri che lo hanno immobilizzato con la pistola elettrica. La sua ira l’ha sfogata anche dentro l’auto dei militari a colpi di testate.