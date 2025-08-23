Notte Nera, l’evento nel segno di Scataglini

Il borgo di Serra de’ Conti si illumina d’arte. E’ la ‘NotteNera’, che oggi, dalle 18.30 a notte fonda, vedrà oltre venti artisti riempire vicoli e piazze con installazioni e performance ispirate ai versi di Franco Scataglini: ‘Tuto è corpo d’amore, mischiato al bene e ‘l male, tuto è ‘l fenomenale, èssece: serpe o fiore’, un invito a vedere il buio e la luce insiti in tutte le cose e le vite. Versi che il pubblico potrà ascoltare dalla voce dello stesso Scataglini in una rara registrazione, durante la lectio che il critico letterario Massimo Raffaeli gli dedicherà nella piazzetta del Belvedere (ore 20.30).

Alle 19 partirà un tour guidato dalle direttrici artistiche Sabrina Maggiori e Carolina Mancini attraverso le mostre, tra cui la personale di Martina Vanda, pittrice e scultrice di caratura internazionale (chiesa di Santa Croce e Giardini Maiolatesi), l’esposizione di sculture di stoffa e disegni di Jessica Moroni (Santa Maria Maddalena), e la mostra di illustrazioni di Michael Bardeggia al Museo delle Arti Monastiche.

Quanto alle arti sceniche, Lorenza Zambon presenterà ’Zattere fra i rami’, storia (vera) di resistenza e coraggio di cittadini che difendono il bosco di Gallarate, minacciato dalla speculazione. Il giovane danzatore e coreografo Giulio Santolini proporrà la performance "Kamikaze - speriamo vada meglio dell’ultima volta", mentre "Sto a pezzi" è lo spettacolo di video-teatro firmato Davide Calvaresi.