Notte romantica dei Borghi Musica, aperitivi e scoperte

Oggi è la ‘Notte Romantica dei Borghi’, che offre l’occasione di visitare paesi caratteristici per le loro armoniose piazze, i pittoreschi vicoli, i loro affascinanti paesaggi. Nella provincia di Ancona partecipano Arcevia, Offagna, Sassoferrato e Corinaldo. Tutti saranno uniti idealmente dal ‘Flash Mob – Unplugged’: coloro che suonano uno strumento musicale, a livello amatoriale o professionale sono invitati a esibirsi in modo acustico in un strada, una piazzetta o un angolo suggestivo del borgo.

Corinaldo si veste di danza contemporanea e urban con il progetto ‘Beauty in the Beauty. Paesaggi, Radici, Comunità’ del Gruppo Danza Oggi. Sono i danzatori capitanati da Patrizia Salvatori, con le loro incursioni artistiche e le coreografie di Ilenja Rossi, Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati. C’è poi la musica di Black Sugar, Soap Opera e ‘Oasi di Parole e Musica’ di Roberta Arduini. Ma veri protagonisti saranno anche i luoghi più rappresentativi del borgo, tra cui la Piazzetta dell’Amore, largo X Agosto e largo XVII Settembre, che saranno oggetto di inedite visite guidate danzate e ‘incursioni’ di artisti, musicisti e performer.

Il Gruppo Storico di Offagna animerà il paese della celebre Rocca, ricco di luoghi romantici, ma anche di locali dove gustare le specialità e i vini del posto. Arcevia partecipa con l’ ‘aperitivo romantico’ in piazza Garibaldi (ore 19), ma tra le 18 e le 21 iniziative all’insegna del romanticismo prenderanno il via anche nei suoi castelli: Castiglioni, Avacelli, Nidastore, Piticchio e Loretello.

A Sassoferrato si inizia alle 18.30 con la passeggiata romantica ad anello nel bosco urbano che collega i due centri storici, il Borgo e il Castello. Alle 21 nel parco della Rocca ci sarà una cupola gonfiabile con proiettore digitale full-dome che permetterà di mostrare immagini ingrandite dei corpi del sistema solare, di nebulose e galassie invisibili agli occhi e di fenomeni astronomici come eclissi e sciami meteorici.