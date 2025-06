Ancona, una notte senz’acqua in tutto il centro: quali sono le vie interessate

Ancona, 29 giugno 2025 – Una notte intera senz’acqua, con questo caldo, non è un disagio da sottovalutare. Ma tant’è: è lo stop con il quale dovranno fare i conti i tantissimi residenti della zona di Ancona città che abitano in tutta l'area centrale del centro storico di Ancona tra Ex Ospedale Umberto I fino al Faro. I rubinetti saranno a secco dalle ore 20 di mercoledì 2 luglio alle ore 8 di giovedì 3 luglio.

Perché

La decisione è stata presa – comunica l'azienda Viva Servizi – nell’ambito di un imponente intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica, finanziato con i fondi Pnrr Lo comunica l'azienda Viva Servizi. Ma i disagi non saranno solo per i residenti: nell’area rossa ci sono anche la Facoltà di Economia e la Corte d'Appello.

Tre notti di lavori

“Il programma dei lavori prevede nella notte del 30 giugno - 1 luglio la preparazione dell'area di cantiere e la realizzazione dello scavo; nella notte tra il 2 e 3 luglio la realizzazione del lavoro idraulico e l'interruzione temporanea del servizio. La notte successiva la chiusura dello scavo, asfaltatura e conclusione dei lavori", spiega l’azienda.

Gli avvisi

"Gli utenti interessati dall'intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili", ricorda Viva Servizi che "si scusa per i possibili disagi confermando l'impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l'acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno 'dell'acqua rossa'".

L’elenco completo delle vie e delle piazze interessate