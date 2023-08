"Nottenera", un’anteprima teatrale Da Hansel e Gretel fino ai burattini

Doppia anteprima del festival ‘Nottenera’, previsto a Serra de’ Conti sabato 19. Oggi e domani (ore 21.30) a Cupramontana andranno in scena due spettacoli adatti a tutta la famiglia. Si inizia stasera in Piazza IV Novembre con la compagnia Teatro Rebis, che proporrà "L’ombra bianca della strega" di e con Meri Bracalente. Da una lettura della fiaba di Hansel e Gretel, prende il via uno spettacolo che nasce da un incontro con i bambini e da un approfondimento sulla figura della strega cattiva, che ci fa capire quanto facilmente la "cattività" possa trasformarsi in "cattiveria". Forse anche la strega, un tempo, sarà stata solo una bambina con in braccio la sua bambolina.

Venerdì (ore 21.30, sempre in piazza IV Novembre) la compagnia Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dell’Argine presenterà lo spettacolo di burattini tout public "Momo. Il Dio della Burla". Seguiremo la storia di Momo, figlio di Hypnos e della Notte, Dio della Burla, cacciato dall’Olimpo per aver preso in giro gli Dei. Momo e i suoi compari evocheranno l’Ordine, la Paura, la Magia, la Sorpresa, l’Ozio, la Festa e il Desiderio, i sette cavalli che girano in tondo nella giostra della settimana. Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso libero.

La 17esima edizione di NotteNera animerà Serra de’ Conti dalle 17,30 alle 2 con le arti visive, le arti sceniche, la musica dal vivo e il cinema d’animazione.

Il festival sarà aperto da una lectio magistralis della scrittrice Lucia Tancredi dedicata al tema del reincanto, filo conduttore del programma. Tra gli ospiti, l’artista visivo Matteo Lucca e la regista Giulia Casagrande. Ci saranno il cinema di animazione con Imaginaria Film Festival e Muta Animation, il teatro con Denis Campitelli, Teatro Patalò, Teatro di carta, Claudia Gioia Gentili, Alfio Vernuccio e Pier Paolo Vernuccio, la musica live di Setti e Florilegio, il dj set di Anasbri.