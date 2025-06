Notti bianche, musica e teatro: si accende l’estate

E’ stato stilato nel giro di una manciata di settimane e pur contando su uno stralcio lasciato dal commissario prefettizio. "Grande è stato lo sforzo di coordinamento tra le parti, commercianti e residenti tra tutti, ma oggi con soddisfazione annunciamo i tanti eventi, molti dei quali tradizionali, della nostra stagione estiva", ha detto la sindaca Michela Glorio dalla sala Vivarini del Comune ieri. A presentarli gli assessori Mauro Pellegrini accanto a Jacopo Celentano.

Si parte il 4 luglio con il primo dei quattro "Venerdì di luglio", le notti bianche osimane con negozi aperti e spettacoli disseminati per il centro. Il ballo è la declinazione del primo giorno: due gli spettacoli live, in piazza del Comune con Kasino latino e a piazza Nuova con The spirituals, in piazza del Teatro la pizzica e in va Leonetta country dance. Sarà allestita la mostra fotografica nell’atrio comunale, nel chiostro di San Francesco 4 spettacoli dedicati ai ragazzi dell’associazione Specchi sonori, altrettante le visite guidate con partenza dal Comune dedicate al palazzo comunale e alle opere di Guido Reni e poi artigianato artistico sotto il loggiato con Confartigianato.

Confermato il "Cinema sotto le stelle" a luglio e agosto, non al Campana dove sono in corso i lavori ma nel vicino cortile dell’istituto comprensivo "Bruno da Osimo". Il 10 agosto "Notti del vino", stesso format del classico "Calici di stelle", serata all’insegna del buon vino, della musica e dell’osservazione delle stelle. Il 3 luglio al via il primo degli appuntamenti a cura della biblioteca per i più piccoli e sabato 5 sarà ospite Roberto Pecorini, scrittore che ha ambientato un romanzo noir nelle grotte osimane. Per la rassegna "Non a voce sola" il 12 luglio alle 18 il chiostro di San Francesco ospita il giornalista Sigfrido Ranucci. Per il 9 luglio la sezione Fai di Ancona organizza una passeggiata al chiaro di luna in centro. Tornano anche gli appuntamenti con il Tau, Teatri antichi uniti, a Montetorto, due spettacoli di teatro classico a cura di Isabella a luglio e il 9 agosto.

Tre grandi eventi il 14, 15 e 16 agosto in piazza del Comune: la prima sera concerto di "Io e gomma gomma", poi quello di Ferragosto con il maestro Marco Santini e la sera seguente viaggio nella storia del tango con la Giacomo Medici tango orchestra. Confermati a luglio e agosto gli aperitivi in musica al sito archeologico di Casenuove "Tramonti a Montetorto", la rassegna "Incontri musicali al chiostro" grazie alla disponibilità dei frati della basilica di San Giuseppe da Copertino: organizzati dall’Accademia d’arte lirica, si parte il 5 luglio con il primo concerto a cura della banda città di Osimo. L’8 e 9 agosto rievocazione storica in abiti settecenteschi "Rivivi 700" e il 30 agosto in piazza del Comune Croce rossa "Silent red night", dj set che non produce impatto sonoro perché chi vorrà ascoltare musica avrà le sue cuffie.

Silvia Santini