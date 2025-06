"Notti tranquille e stop vandalismi"

A un mese dal suo insediamento, la sindaca Michela Glorio ha partecipato l’altra sera al primo dei consigli di quartiere in programma fino alla fine di luglio, quello a Osimo Stazione e Abbadia. "Da quel 26 maggio che ha sancito la vittoria della nostra coalizione siamo riusciti a far riprendere subito la macchina amministrativa. Tanti progetti bloccati che stiamo facendo ripartire subito, come dimostra l’inaugurazione del campo di calcio a 5 di Padiglione. Abbiamo approvato in giunta diverse delibere, come quella della partecipazione ad un bando per due auto elettriche e il cartellone degli eventi estivi. Stiamo monitorando il cantiere in via Costa del Borgo per evitare eccessivi disagi alla viabilità del centro. Priorità la stiamo dando alla ripartenza dei lavori e dei progetti rimasti fermi, tra cui la manutenzione del tiramisù". Tanti i temi da affrontare alla Stazione. In primis, forse, quello dei rumori molesti troppo spesso segnalati agli organi di competenza. L’incontro è iniziato con la presentazione della nuova giunta a tutti i cittadini presenti e successivamente è intervenuto per presentarsi alla frazione il titolare della discoteca Plaza che ha dato la sua disponibilità per collaborare con tutti i cittadini in modo da diminuire quanto più possibile il disturbo provocato dalla musica. Da quella struttura che ricade nel territorio di Camerano infatti proverrebbero le note moleste, complice la cassa di risonanza della vallata attraversata dalla ferrovia. Un’apertura da parte del titolare che, soprattutto in vista dell’estate, è stata gradita dai residenti speranzosi di poter tornare a fare sonni tranquilli. Il presidente ha elencato le problematiche: in primis la questione sicurezza, sia viaria che per le diverse problematiche legate ad atti vandalici da parte di ragazzini. Sono state chieste più telecamere e maggiore presenza delle forze dell’ordine anche in notturna. E poi la viabilità, uno dei nodi più annosi della frazione, per le auto che sfrecciano lungo la statale 16: è di pochi giorni fa l’ennesimo incidente di fronte all’Oasi dove è stata chiesta la creazione di un’altra rotatoria. Al momento sono in corso i lavori di sistemazione nella scuola e nella palestra per permettere l’attività scolastica in sicurezza. E’ emerso poi che la convenzione tra Ferrovie dello Stato e Comune per l’utilizzo dei locali oggi destinati al punto prelievi non è mai stata sottoscritta: concordata con la Regione, che avrebbe dovuto essere formalizzata dal Comune per garantire la piena legittimità dell’uso di quegli spazi. Sono intervenute anche le Liste civiche: "Un centro ricreativo e aggregativo per i ragazzi del quartiere non è più rinviabile. Da tempo lavoriamo per dare una risposta concreta a questa esigenza e oggi annunciamo l’impegno per partecipare all’asta dello stabile che un tempo ospitava il Play park, struttura oggi abbandonata".

Silvia Santini