Novanta chili di cibo scaduto Chiuso un ristorante etnico

Cucina etnica scaduta, chiuso e multato un ristorante di 10mila euro. Il locale si trova al Piano, vicino a via Fiorini, e giovedì pomeriggio è finito nei controlli dell’operazione denominata "Alto impatto", voluta da questura e prefettura. Poliziotti e vigili urbani sono entrati nel ristorante etnico mentre al suo interno c’erano 13 clienti intenti a consumare da mangiare. Stando a quando verbalizzato dalla polizia, mancavano le condizioni igieniche e diversi prodotti alimentari sono risultati scaduti. Sul posto è stato chiesto l’intervento del personale dall’azienda sanitaria territoriale per gravissime carenze igieniche sanitarie. L’Ast ha predisposto la chiusura del locale fino a quando il titolare, un 23enne, non ripristinerà le condizioni igieniche previste dalla normativa di settore. Il locale si presentava visibilmente sporco e sono stati rinvenuti alimenti scaduti e molti altri non etichettati. In particolare, sono stati sequestrati 17 chilogrammi di carne di dubbia provenienza, non etichettata, e sono stati inoltre distrutti circa 90 chili di alimenti, scaduti o in pessimo stato di conservazione, già cucinati e pronti alla somministrazione. Per il titolare sono state staccate diverse multe per un totale di quasi 10mila euro di sanzioni. Una amministrativa di 2.033 euro, un’altra per il pavimento dell’area ristorante, trovato sporco e con residui di cibo, 3.098 euro. Il cuoco del ristorante non aveva indossato né il copricapo né il copriabito previsti per motivi igienici e questo gli è costato una multa di 298 euro. Poi non erano stati affissi gli orari di apertura e di chiusura del locale, così altri mille euro di sanzione.

Il personale dell’Ast ha infine provveduto a diffidare il proprietario del ristorante per l’obbligo di etichettare i prodotti e proceduto a contravvenzionarlo per le generali carenze igienico sanitarie con una sanzione di altri mille euro e una di 2mila euro per la mancanza del manuale di controllo della gestione del ristorante, anche questo obbligatorio. I controlli di polizia e vigili urbani sono in corso da diverse settimane e sono state anche altre le attività, sempre etniche, trovate non in regola soprattutto dal punto di vista igienico.