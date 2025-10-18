Novantenne truffata. Il finto carabiniere trova sotto casa i veri poliziotti

"Sono il maresciallo Migliorino, la targa dell’auto di sua figlia Marta (nome di fantasia, ndr) corrisponde a quella dei rapinatori di una gioielleria. E’ in arresto e dobbiamo escludere che l’oro che ha in casa non sia stato rubato. Solo a quel punto potremo rilasciarla. Tra poco verrà da lei un carabiniere: gli consegni tutto quello che ha". E’ quanto si è sentita dire al telefono, giovedì alle 11,30, una 90enne fabrianese che, sotto choc ha fatto quanto gli è stato chiesto. Solo che fuori, accortisi poco prima dell’utilitaria sospetta (noleggiata a Napoli) che si aggirava in centro, c’erano i poliziotti del commissariato fabrianese che l’hanno seguita fino in via Serraloggia. Hanno osservato l’uomo salire in un condominio e scendere dopo nemmeno due minuti. Così i poliziotti, guidati dal commissario capo Angelo Sebastianelli, dopo aver inseguito l’utilitaria che in velocità, proseguiva in direzione Roma l’hanno fermata, trovando alla guida un 35enne napoletano pluripregiudicato per truffe, rapine ed estorsioni. Il finto carabiniere (in borghese) appunto. Era nervoso e rispondeva agli agenti a mezza bocca. Ma gli agenti hanno scoperto, nascosto vicino alla luce di cortesia del tettuccio interno (dove si notava uno strano rigonfiamento) il bottino: 20mila euro tra oro e gioielli del valore anche e soprattutto affettivo e alcune banconote.

A quel punto l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Portato in commissariato, un’altra pattuglia ha raggiunto l’anziana vittima che, in forte stato di agitazione, trovandosi di fronte ai poliziotti ha esclamato: "Non ho nessun altro gioiello, rilasciate mia figlia". I poliziotti, ricostruito il tutto, l’hanno confortata anche con l’aiuto dei familiari della 90enne e dopo l’arresto del 35enne per truffa pluriaggravata (anche dall’età della vittima) le hanno restituito i gioielli a cui teneva moltissimo e tutta la refurtiva. Lei, commossa ha ringraziato di cuore gli agenti. Ieri il giudice Martina Marinangeli ha disposto, per il 35enne, i domiciliari fino alla direttissima e concesso i termini a difesa.

Una modalità di truffa già ben sperimentata e sempre più diffusa nel territorio e non solo. Lo stesso 35enne, appena quattro giorni prima, è stato denunciato in provincia di Pordenone per lo stesso tipo di raggiro. In azione ci sono delle vere e proprie bande organizzate con dei telefonisti che chiamano tante utenze telefoniche fino a trovare una persona anziana e fragile e carpire dalla stessa nomi di familiari, come la figlia in questo caso. Puntano sulla paura per i propri cari che sarebbero finiti, senza volerlo, nei guai. Parole abili che spingono gli anziani a eseguire le direttive del falso carabiniere o avvocato di turno.

Sara Ferreri