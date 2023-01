"Nove anni e mezzo di nulla Ora i giovani sono importanti"

"Per 9 anni e mezzo, il nulla. Anzi, i bastoni tra le ruote. Ora, magicamente, i giovani tornano centrali nelle politiche dell’uscente e disastrosa amministrazione comunale di Ancona. Il tutto per tirare la più classica delle volate elettorali a chi, in questi anni, è stata corresponsabile dello sfacelo per i tanti giovani a cui è stata spenta la voglia di fare e alle associazioni sportive, culturali e studentesche che si sono sempre confrontate con un muro dinnanzi alle loro richieste". È duro il commento condiviso dal presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Francesco Novelli, dalla componente dell’esecutivo nazionale, Angelica Lupacchini, e dal membro della direzione nazionale di Azione Universitaria, Lorenzo Gabrielli, in merito alla presentazione del Bando per la partecipazione giovanile da parte dell’uscente giunta anconetana: "Si tratta dell’ennesimo contenitore vuoto con il quale nutrire false speranze dei giovani anconetani a poco meno di sei mesi dalle elezioni pur di racimolare qualche voto under 25. Dopo l’immobilismo di quasi dieci anni, ora con la bacchetta magica si annuncia di voler creare una presunta strategia condivisa per le politiche giovanili in soli sei mesi. Con Gioventù Nazionale da tantissimi anni ci occupiamo di politica giovanile e siamo sinceramente stanchi di questo modo sciatto di porsi nei confronti delle esigenze di noi giovani" afferma il presidente provinciale Francesco Novelli.