"Nove viaggi in Ucraina" al Museo della Città tra mostra e incontri

Secondo e ultimo fine settimana per la mostra fotografica ‘Nove viaggi in Ucraina’ del giornalista e scrittore Pierfrancesco Curzi. Nello Spazio Presente del Museo della Città. Oggi (ore 17) ci sarà l’incontro ‘Il cuore dell’Ucraina attraverso gli occhi italiani’. Ospite è Federica Iezzi, cardiochirurgo pediatrico dell’ospedale di Torrette e chirurgo di Medici Senza Frontiere, che ha svolto una missione sanitaria sulla linea del fronte orientale nella provincia di Kharkiv, sotto assedio, proprio assieme a Curzi. Domani (ore 17) ci sarà la presentazione del libro ‘Lettere non spedite – scrivere d’amore in tempo di guerra’ di Oksana Stomina, ambasciatrice letteraria di Mariupol. L’autrice, originaria della città occupata nei primi giorni dell’invasione russa, dialogherà con Marina Sorina.