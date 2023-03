Novecento italiano, Form sul palco con la chitarra di Della Chiara

Proprio un anno fa, con il concerto ‘Suono Italiano’ la Form otteneva uno strepitoso successo nel tempio della musica, il Musikverein di Vienna. Quest’anno l’Orchestra Filarmonica Marchigiana ripropone lo stesso titolo per un concerto affidato alla direzione di Diego Ceretta, con la partecipazione solistica del chitarrista Eugenio Della Chiara, incentrato su una nuova linea poetica che abbraccia l’antico e il moderno.

Un affascinante percorso lungo il Novecento italiano, con opere di Castelnuovo-Tedesco e Casella, introdotte da una composizione contemporanea di Carlo Galante, che rivivono in chiave moderna la gloriosa tradizione strumentale del nostro paese per connettersi, infine, al ‘Pulcinella’ di Stravinskij.

Uno splendido concerto che potrà anche essere apprezzato durante le prove generali aperte al pubblico, stasera (ore 21, ingresso 5 euro) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, mentre i concerti sono previsti domani (ore 21) al Pergolesi di Jesi e domenica (ore 17) al Gentile di Fabriano. Ceretta, nuovo Direttore generale dell’Orchestra della Toscana, è tra i giovani (26 anni) direttori italiani più promettenti della sua generazione, con una carriera in forte ascesa.

Eugenio Della Chiara, direttore artistico di "MU.N – Music Notes in Pesaro", collabora con compositori come Carlo Galante, Orazio Sciortino, Roberto Tagliamacco e Paolo Ugoletti, che gli hanno dedicato oltre una ventina di lavori solistici e da camera. Il programma di ‘Suono Italiano’ inizia con un’opera commissionata dalla Form: ‘Orfeo e le sirene’, Ouverture concertante per chitarra e piccola orchestra di Galante, un dialogo tra l’orchestra e uno strumento dal suono delicato e insinuante, la chitarra, moderna trasfigurazione strumentale della mitica lira di Orfeo.

Segue il Concerto per chitarra e orchestra n. 1 in re magg., Op. 99, di Castelnuovo-Tedesco, opera che incanta per la perfetta commistione di levità italica e temperamento ispanico. Si prosegue con Toccata, Bourrée et Gigue da Domenico Scarlatti, piccola suite di tre sonate abilmente orchestrate da Alfredo Casella in modo da esplicitare la variopinta gamma dei colori strumentali e la molteplicità degli stili melodici così genialmente ricreate da Scarlatti. Chiusura con Pulcinella, che rigenera in maniera sublime e geniale la musica di Pergolesi.