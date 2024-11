"Novembeer", tra musica e birra. Dj-set del cantante dei Negrita

Debutta il festival della birra ‘Novembeer’ ad Ancona. Da domani a domenica, presso il parcheggio del PalaCasali (zona Palombare) si terrà una vera e propria celebrazione della cultura della birra italiana ed internazionale. I visitatori avranno l’opportunità di gustare circa quindici tipi di birre, nazionali ed estere, come Forst, Menabrea e Weihenstephaner, accompagnate da specialità gastronomiche tipiche e tanta musica. Si potranno assaggiare birre appena prodotte, come ‘la birra di Natale’ (in anteprima), ma anche partecipare a varie attività, come workshop, laboratori di degustazione e incontri con i mastri birrai. Venerdì, in particolare, si parlerà di birra mentre il sabato al centro dell’attenzione ci sarà il whisky. Grande attenzione è stata prestata all’intrattenimento dal vivo, con vari gli ospiti d’eccezione. Sabato sera protagonista sarà Pau, il cantante del Negrita, impegnato nel ruolo di dj-set, mentre domenica toccherà alla cantante dei Lacuna Coil Cristina Scabbia.

Sempre domenica si potranno ascoltare le selezioni di Andrea Rock di Virgin Radio e Nyva di Rocker TV. Venerdì toccherà invece a DJ Baro from Colle der Fomento. ‘Novembeer’ rappresenta un’occasione perfetta per scoprire le nuove varietà e le tipologie di birre di questo autunno/inverno, approfondire la conoscenza del processo di produzione e godersi momenti di convivialità con amici e appassionati. Ispirata all’Oktoberfest, la manifestazione si distingue per l’atmosfera calorosa e tradizionale che intende creare, con l’obiettivo di diventare uno degli appuntamenti imperdibili per chi vuole esplorare il mondo delle birre.

Questa prima edizione non comprenderà la sezione delle birre artigianali, che però potrebbero essere previste già nella seconda edizione, in programma per il novembre 2025. L’ingresso è gratuito. Sarà possibile pranzare e cenare all’interno di due grandi padiglioni, che anche in caso di maltempo consentiranno lo svolgimento dell’evento.