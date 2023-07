Novità Celeste: Albinoleffe pronto al debutto a Zanica (Bergamo)

ZANICA (Bergamo)

di Vasco Algisi

Prima amichevole oggi per l’AlbinoLeffe che farà il suo esordio stagionale (ore 17), sul campo di Cavola Toano (Reggio Emilia). L’avversario è la Reggiana (Serie B), squadra molto quotata.

Esordio importante per la Celeste per preparare la nuova stagione. Sotto osservazione i volti nuovi, soprattutto in attacco. Bisogna infatti raccogliere l’eredità di Manconi e Cocco (28 gol in due) andati al Modena e al Trapani in Serie D.

Il reparto difensivo non cambierà di molto nel 3-5-2 proposto dal nuovo tecnico Lopez: in porta Pratelli, poi la difesa a tre composta da Borghini, Marchetti e Saltarelli. Il centrocampo della Celeste vedrà diversi cambiamenti con Gusu a destra quindi Munari, Genevier, Zanini e Toccafondi, e in attacco la nuova coppia Longo-Carletti.

Così dovrebbe giocare l’AlbinoLeffe, con tanti giovani pronti ad entrare. La prima partita sarà importante anche per capire la capacita di andare in gol della squadra e l’impatto degli inserimenti dei nuovi in uno schema già rodato nel tempo. Siamo però al calcio di luglio e anche il mercato potrebbe riservare altre sorprese.