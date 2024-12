Novità per il Castelfidardo:. Boccaccini via a sorpresa

Una domenica di lavoro sul campo per il Castelfidardo, ma anche in società. Dove si inizia a muovere il mercato. In uscita si dovrebbero registrare almeno due partenze. Entrambe in difesa, nel ruolo di centrale. Quella che fa più clamore è quella di Matteo Boccaccini, 31 anni, che per questioni familiari dovrebbe lasciare Castelfidardo per avvicinarsi a casa (Bologna). Sarebbe una perdita importante per qualità ed esperienza nella squadra di Giuliodori che nei giorni scorsi ha salutato anche Alessandro Castorina, classe 2004, altro difensore centrale che quest’anno ha trovato spazio in Coppa (partendo titolare contro la Civitanovese) e in precedenza in campionato, entrando negli ultimi minuti nella partita contro il Termoli, entrambe in casa. Non mancheranno volti nuovi, un po’ in tutti i reparti. In primis in porta e in attacco.

Visto l’infortunio di Osama (frattura alla mano) che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane, il Castelfidardo non ha perso tempo puntando l’attenzione sul portiere romagnolo Michael Munari, classe 2005, secondo in C con la Vis Pesaro. Munari arriverebbe in prestito come Tommaso Angeletti, filottranese, classe 2005, dalla Spal, attaccante che ha giocato alcune partite in C che dovrebbe essere girato in prestito dalla società emiliana al Castelfidardo.

Operazioni che dovrebbero essere ufficializzate nei primi giorni di gennaio. Dovrebbe arrivare anche un difensore, un centrale, al posto di Boccaccini, si vocifera di un giocatore esperto, marchigiano, con varie stagioni in D, e alcune presenze in C (torna Baraboglia?).

A centrocampo invece si attende Guella che nelle prossime settimane, di ritorno dalla Francia dove si trova attualmente dalla famiglia, effettuerà ulteriori controlli dopo il malore accusato in allenamento.

Intanto ieri mattina la prima squadra biancoverde ha giocato un’amichevole al Mancini contro la Juniores nazionale di Gasparrini, vinta per 3-0 grazie alla doppietta messa a segno da Braconi nel primo tempo e al gol di Ausili nella ripresa. Non ha partecipato alla partitella Nanapere che per il terzo giorno di fila ha lavorato a parte, anche se l’attaccante è in via di guarigione e già oggi (nell’allenamento fissato di pomeriggio, dalle 15 alle 16:30) dovrebbe rientrare in gruppo, dopo aver recuperato dal guaio muscolare.