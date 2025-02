"Novo educare", laboratori artistici sulle pareti a scuola

Si avvia alla conclusione il progetto "Novo Educare - Ambiente educativo per il rinnovamento delle comunità e degli spazi urbani". Intrapreso nella primavera 2023, il processo di rafforzamento della comunità educante di Osimo e Castelfidardo, selezionato da "Con i bambini" nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sta vedendo finalmente i risultati dei laboratori artistici. Opere d’arte murali, realizzate per mano di artisti internazionali con la partecipazione attiva di minori e docenti, hanno preso vita sulle pareti della scuola secondaria di secondo grado "Laeng-Meucci" di Osimo e Castelfidardo, in entrambi i casi con il collettivo artistico Boa Mistura di Madrid, incentrate sul talento e sul rispetto.