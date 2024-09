Nozze alla Rotonda: costi sempre più alti

La Rotonda location per nozze, ma la cifra sale da mille a due mila euro. Piano bar, convention, feste e banchetti di nozze, il gioiello tra cielo e mare si mostra sempre più versatile ed è ormai da qualche anno anche il simbolo degli innamorati. Insieme alla Penelope di Senigallia, la statua che controlla il mare dal molo di levante, invasa dai lucchetti di tanti innamorati, la Rotonda ogni febbraio, in occasione di San Valentino viene addobbata con cuori luminosi, così da creare una cornice naturale per qualsiasi coppia voglia immortalare un momento insieme. Un monumento che da sempre conquista tutti e dove in tanti scelgono di giurarsi amore eterno. Una cerimonia civile dove a fare da sfondo è il rumore del mare, la Rotonda nel 2023 è stata scelta da 130 coppie per il giorno più importante della loro vita.

Numeri in aumento se ci si guarda indietro: nel 2022 sono state 124 le coppie convolate a nozze. Dal mese di aprile sono scattati i rincari per chi sceglie di sposarsi alla Rotonda: da aprile ad ottobre si pagano 2mila euro, mentre la tariffa di mille euro resta valida in bassa stagione, da novembre a marzo. Ma i rincari riguardano anche altre sedi comunali, con aumenti concentrati nel fine settimana. Confermata la tariffa da 250 per la sala conferenze di Palazzetto Baviera dal lunedì al venerdì. Sabato, domenica e festivi costerà 300 euro. La sala dell’Iliade costerà 100 euro in più, quindi 600, nel weekend, la sala dell’antico testamento 50 euro in più, quindi 300, nel fine settimana. Stesso rincaro per il cortile del Palazzetto che sabato, domenica e festivi costerà 300 euro invece di 250.

A essere agevolati sono i residenti che in alcuni casi hanno degli sconti sugli affitti dei monumenti, mentre i ‘fuori sede’, spenderanno 150 euro per sposarsi nella sala del Consiglio Comunale, gratuita per i senigalliesi. Il simbolo della spiaggia di velluto è stato scelto anche da una nota marca di birra venduta in tutto il mondo: "Se ti trovi a passare in questa graziosa zona dell’Adriatico, cercaci in giro" e nello sfondo della voto che ritrae la bottiglia in primo piano, compare la Rotonda. Il monumento che ha ispirato Fred Buongusto ad incidere il successo ‘Una Rotonda sul mare’, sarà aperta anche in inverno ogni week-end dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 19, orari che saranno modificati in caso di eventi o mostre.