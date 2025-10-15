Nozze "d’oro": duemila euro per la Rotonda. I prezzi volano anche a Palazzetto Baviera

Matrimoni alla Rotonda a Mare, ora si paga la stagionalità. La località proposta dagli wedding planner ospiterà ‘Sposami… a Senigallia’: una giornata dedicata al matrimonio, domenica sulla spiaggia di velluto. L’iniziativa propone un format interattivo e creativo, pensato per ispirare le coppie in procinto di sposarsi attraverso esperienze, laboratori e momenti di confronto con professionisti del settore. Durante la giornata saranno presenti realtà artigiane delle Marche provenienti da diversi ambiti: sartorie, fotografi, fioristi, catering, pasticcerie e stilisti. Una giornata dedicata agli sposi in quella che è una location ambita: sposarsi alla Rotonda a Mare, per la celebrazione del rito civile di matrimonio e per le unioni civili, comporta un costo di mille euro nei mesi da novembre a marzo, e di duemila euro nei mesi da aprile a ottobre. Un matrimonio con vincoli quello celebrato nel gioiello sospeso tra cielo e mare: le sedute disponibili sono in totale 160, e non è consentito cucinare all’interno della struttura. Tutti gli allestimenti dovranno essere concordati ed autorizzati preventivamente dall’Ufficio Turismo ed eventi. Oltre all’importante costo della location, è necessario, per quanti vorranno tenere il banchetto di nozze alla Rotonda a Mare, procurarsi un catering, facendo salire ulteriormente il costo della cerimonia.

Mentre in passato quella era una location ambita, negli ultimi anni è diminuita la richiesta di sposarsi alla Rotonda, dove, oltre ai vincoli, bisogna fare i conti con le date già ‘occupate’ dagli eventi in cartellone. Ma i rincari riguardano anche altre sedi comunali, con aumenti concentrati nel finesettimana. Confermata la tariffa da 250 euro per la sala conferenze di Palazzetto Baviera dal lunedì al venerdì, mentre sabato, domenica e festivi la cifra sale a 300 euro. Per la sala dell’Iliade è previsto un costo di 100 euro in più, quindi 600, nel weekend; la sala dell’Antico testamento 50 euro in più, vale a dire 300, nel fine settimana. Stesso rincaro per il cortile del Palazzetto, che sabato, domenica e festivi costerà 300 euro invece di 250. Tante le coppie che nell’estate 2025 per dirsi sì hanno scelto i borghi, dove molte location consentono di celebrare il rito civile, ma anche di poter usufruire di un banchetto all’interno senza doversi rivolgere a un catering, facendo spesso crescere il costo del matrimonio. Sempre di più i ‘matrimoni smart’, celebrati nel palazzo comunale, dove la sala è gratuita e si può fare un banchetto in uno dei tanti bar del centro storico, tra piazza del Duca e la stessa piazza Roma, ma anche al Foro Annonario, dove la cornice è gratuita.