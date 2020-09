Ancona, 16 settembre 2020 - Da quanto si è appreso, nella zona interessata dall'incendio non ci sarebbero capannoni con tetto in amianto (questa eventualità è stata esclusa dallo stesso Marchetti, ndr.), mentre è in corso una riunione dei concessionari con il personale Arpam per identificare le sostanze che erano stivate all'interno del magazzino ex Tubimar, da dove si sono scatenate le fiamme. "Ho chiesto a tutto il nostro personale di lavorare giorno e notte per avere i dati completi", ha concluso il direttore generale dell'azienda regionale che si occupa di ambiente.

La sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, presente alla riunione del Coc (Comitato operativo comunale) per fare il punto sull'incendio. L'incendio è stato domato ma la colonna di fumo, visibile da tutta la città, continua ancora a fuoriuscire dall'aera portuale. "Riguardo alla fuoriuscita ovviamente molto copiosa di fumo che è continuata per diverse ore, e in parte continua anche adesso, a questo momento non abbiamo indicazioni circa la possibile o presunta tossicità della nube- continua Mancinelli -. Non abbiamo notizie e accertamenti compiuti e completi o indicazioni certe da parte di Arpam, Asur e Vigili del fuoco, cioé di tutte le agenzie che per compito di istituto si occupano di questo aspetto".