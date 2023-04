"Nube di fumo, è vapore d’acqua"

Nube di fumo visibile anche a molta distanza, il chiarimento della raffineria Api di Falconara: "Si è verificato un fenomeno di visibilità associato allo scarico di vapore d’acqua in atmosfera. Stante la ridotta luminosità al momento dell’accaduto, lo scarico è apparso di colore scuro. In realtà trattasi di vapore d’acqua senza alcuna conseguenza sull’ambiente e sulla sicurezza delle persone". Questo il contenuto della nota riportata dal Comune di Falconara attraverso la pagina istituzionale. Contestualmente, si è letto sempre nel sito ufficiale dell’Ente falconarese, "la Prefettura di Ancona ha comunicato che anche i vigili del fuoco sono intervenuti ed hanno confermato che si è trattato di vapore acqueo". Tutto chiarito, dunque. L’episodio si è verificato venerdì attorno alle 20 e si è protratto per alcuni minuti. A mettere in allarme la città, un’insolita presenza di una nube di colore scuro proprio sopra il sito produttivo falconarese, che ha dato adito a tante segnalazioni da parte dei cittadini. A stretto giro di posta è arrivato il chiarimento della raffineria, assicurando – appunto – come la nube fosse in realtà formata da vapore acqueo, per fortuna senza ripercussioni sulla popolazione, comunque allarmata dall’accaduto.