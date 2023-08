Nubifragi e sversamenti: altra domenica senza tuffi

Resta interdetta la balneazione su tutto il litorale, da Falconara a Palombina Nuova, fino a Torrette (Ancona) e "scavallando" al Cardeto e sotto la piscina del Passetto. Come documentato dal Carlino non più di un mese fa, sul fronte falconarese - ma una simile fotografia potrebbe essere scattata anche nella porzione dorica -, l’ultimo divieto emesso nella giornata di venerdì è il nono dall’inizio della stagione balneare. Il nono, sì. Proviamo a questo punto a riflettere, di nuovo, sui numeri. Numeri aggiornati e ancora più "stridenti". In media, per il ripristino delle condizioni di balneabilità ci vogliono tra le 72 e le 96 ore, in conseguenza dello scolmo dei reflui in mare. Stavolta, le foto lo dimostrano, molto evidente con chiazze di colore scuro. Per essere precisi: intercorrono tre o quattro giorni dalla precipitazione (di importante o minore intensità), la comunicazione di Viva Servizi circa l’apertura degli scolmatori, l’ordinanza sindacale, le successive analisi dell’Arpam e il responso dei test effettuati. Si diceva, quindi: dall’inizio di aprile ai primi di agosto, ragionando sulla base dei nove divieti, sono oltre trenta giorni senza tuffi in mare. Più di un mese, in pratica, in un’estate a tratti torrida e neppure eccessivamente piovosa. Ecco perché il problema degli sversamenti è cronico e pesante da subire in primis per i cittadini, privati di un bagno rinfrescante quando necessario, e per gli operatori balneari, che in agosto (ma non solo) vorrebbero tutto fuorché un mare negato ai loro clienti. Per il resto, venerdì, la solita prassi istituzionale con l’annuncio da parte del gestore della rete idrica e fognaria Viva Servizi al Comune, relativa all’attivazione degli scolmatori. Di qui, ai sensi dell’ordinanza sindacale 33 del 2023, la sospensione temporanea delle condizioni di balneabilità lungo il litorale sud, dalla raffineria Api al confine con il comune di Ancona. Ordinanza, è bene ricordarlo, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica fino alle analisi da parte dell’Arpam che accerteranno il ripristino delle condizioni idonee. Se è vero che una luce in fondo al tunnel ora sembra intravedersi, la convivenza con gli sversamenti è molto, molto difficile per anconetani e falconaresi. Lo spiraglio è rappresentato dalla conclusione della fase di progettazione preliminare congiunta tra Enti e Viva Servizi, nell’ambito del progetto da 22 milioni di euro, che dovrebbe far ben sperare per le prossime estati. Intanto, se la giornata lo consentirà, sarà un’altra domenica in spiaggia senza tuffi in mare. Una sorta di ‘maledizione’ dei fine settimana.

g.g.