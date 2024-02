Numana, all’Arena Italia è di scena "L’ereditiera"

Continuano gli appuntamenti della stagione teatrale al cinema Arena Italia di Numana per la terza edizione della rassegna "Numana - Non solo estate" che prevede quattro spettacoli dedicati al teatro contemporaneo e amatoriale con artisti e compagnie teatrali locali. Stasera alle 21 "L’ereditiera" di Luigi Sfredda con la compagnia VI luglio: una famiglia borghese e un testamento modificato, due elementi in grado di scatenare un conflitto che porta alla luce la profonda ipocrisia dei legami di sangue per una tragicommedia nera, brillante, a tratti assurda nella sua apparente normalità e dai ritmi serratissimi, in cui i riti e le liturgie di un modello familiare ripetitivo vengono messi in discussione. Per la prenotazione è possibile chiamare il 3331445056 (anche via WhatsApp).