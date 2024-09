Numana, bellezze in passerella: ecco le semifinali di Miss Italia

Sono in programma stasera al Centro De Angelis a Numana le ultime selezioni di Miss Italia prima della finale che si terrà domenica 22 a Porto San Giorgio. Da due settimane le Miss in gara stanno prendendo parte all’Academy, agli incontri formativi e tanto altro per prepararsi al grande evento. Da 200 sono rimaste in 40. "La Polizia di Stato punta molto sulla prevenzione e sulla consapevolezza per sensibilizzare le coscienze dei giovani - è uno degli ultimi messaggi lanciati in un incontro voluto dalla patron Patrizia Mirigliani e considerato storico da entrambe le parti alla presenza degli agenti -. Hanno avuto l’opportunità di ascoltare quali sono i segnali della violenza ovvero della presenza, all’interno di una relazione, di sintomi tossici e di comportamenti che, se ripetuti nel tempo, possono portare a conseguenze ulteriori e terribili". Poi le aspiranti miss hanno esplorato un aspetto rivoluzionario del benessere fisico e mentale, la nutrigenetica. Ylenia Cisale, medico specialista in Farmacologia e Tossicologia Clinica ed esperta in Nutrigenetica e Farmacogenetica, ha parlato alle ragazze del legame tra genetica e alimentazione. Hanno anche vissuto un momento di grande intensità grazie all’incontro con la scrittrice e poetessa Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023.