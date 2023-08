Numana e l’Africa a colpi di jazz: che vento da urlo Lisa Manara porterà sul palco Miriam Makeba

"L’urlo dell’Africanità" si eleverà oggi (21.30) dalla Fattoria "Le Terrazze di Numana". E’ qui che Ancona Jazz ha organizzato il concerto del Lisa Manara Quartet, che vede la cantante esibirsi al fianco di Aldo Betto, Federico Squassabia e Paolo Rubboli. Il progetto di Manara nasce dalla passione per la musica africana e in particolare per Miriam Makeba, l’intramontabile Mama Africa, grande cantante sudafricana che per decenni ha inondato il mondo dei suoi canti di gioia e dolore, ispirati dalla condizione dei neri in Sudafrica. Il progetto si allarga introducendo brani in equilibrio tra Africa e suggestioni capoverdiane sfruttando la forma canzone che nei concerti viene portata ad una dimensione più istintiva e libera.