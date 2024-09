Numana, estate in sicurezza con polizia e Croce Rossa

La Polizia di Stato della questura di Ancona, in collaborazione con la Croce Rossa di Loreto, ha dato il via a Numana a una nuova iniziativa per diffondere informazioni cruciali sull’antiviolenza e sulle manovre salvavita. Questa importante collaborazione ha l’obiettivo di garantire che tutti i cittadini siano preparati a intervenire efficacemente in situazioni di emergenza. Le manovre salva-vita possono fare la differenza tra la vita e la morte, e diffondere queste conoscenze fondamentali è essenziale per la sicurezza della nostra comunità. La loro missione è educare e formare il pubblico su queste tecniche vitali.