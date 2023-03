"Numana ha un appeal diverso per i turisti"

di Silvia Santini

La Riviera del Conero si sta già risvegliando in vista della stagione estiva. I primi ristoranti lungomare stanno riaprendo, già alla ricerca di personale, la pulizia dell’arenile comincerà presto ed è confermata la festa di primavera nei giorni di Pasqua e del lunedì dell’Angelo a Numana, città grata per l’ultimo riconoscimento ottenuto. Holidu, portale di prenotazione di appartamenti e case vacanze tra i più noti in Europa, con una recente ricerca infatti ha inserito Numana in una speciale classifica dei top 30 borghi italiani con meno di cinquemila abitanti più ricercati online dai turisti, con un volume di 49mila e 500 ricerche medie mensili. Lo studio è nato prendendo come riferimento il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti e il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata. L’estate 2022 in particolare è stata da record: nel periodo giugno-agosto, per ordine di arrivi, Numana è quinta con 86mila e 829 persone, e al terzo posto per presenze, ben 596mila e 114. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio regionale del turismo attraverso i centri Iat e puntano anche a distinguere il turismo italiano da quello estero, tornato alla grande quest’estate dopo il buco dei due anni precedenti per colpa della pandemia. "Ogni riconoscimento è un valore aggiunto a livello promozionale perché da una visibilità maggiore e quest’ultimo è ancora più importante perché è dato dai turisti e dalle persone che hanno visto Numana e colto che ha un appeal diverso dal punto di vista turistico rispetto a tante altre località – commenta il sindaco Gianluigi Tombolini –. E’ un doppio vanto quindi. Ogni riconoscimento ci spinge a lavorare sempre meglio e ad alzare l’asticella degli obiettivi. Il 24 presenteremo agli operatori cosa ha fatto Numana in questi anni, un grande lavoro di squadra, e detteremo gli obiettivi da qui in avanti, tra cui migliorare l’offerta turistica e il fascino della nostra città attraverso la Regione. Per questo saranno presenti esponenti regionali e dell’aeroporto di Falconara".