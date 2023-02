Numana non solo d’estate Si ride con il comico Dario Cassini

A Numana ci si diverte non solo d’estate. Stasera alle 21.15 è in programma "Dario Cassini show" al cinema Arena Italia. Direttamente dall’ultima edizione di "Ballando con le stelle", torna a Numana il comico di Zelig e Colorado con il suo esilarante show. Cassini ha preso parte a numerosi film, opere teatrali e trasmissioni televisive, facendosi presto conoscere ed amare dal pubblico. Sul palco stasera si alterneranno improvvisazione teatrale, stand-up comedy e one man show di Cassini. Attore, comico, show man e presentatore, ha spesso svelato anche tutto il suo amore per la città rivierasca dove passa spesso le vacanze e ha portato diversi spettacoli come unico protagonista che hanno fatto il pieno di pubblico. Una carriera luminosa la sua, iniziata negli anni Ottanta quando ha preso parte al programma "Il principe azzurro" con la conduzione di Raffaella Carrà. Diventa noto, però, al grande pubblico grazie alla trasmissione "Le Iene" al fianco di Simona Ventura. Appare anche al Maurizio Costanzo show e diventa uno dei comici di punta di Zelig e Colorado appunto. Ha condotto poi anche un programma radiofonico su Radio Kiss Kiss.

Come attore, invece, ha preso parte a numerosi film e videoclip, tra tutti "Se tornerai" degli 883. Ci sarà da ridere e divertirsi insomma stasera. L’ingresso unico è a 15 euro. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’evento è organizzato dalla Pro loco Humana picena. Prenotazioni al 3331445056 (anche via Whatsapp).