Numana, scooter rubato nascosto tra i rovi: restituito al proprietario

Durante i controlli sul territorio facenti parte dell’operazione "Estate tranquilla" del Conero, gli operatori della polizia locale di Numana, guidata dal comandante Roberto Benigni, hanno trovato un motorino rubato il 9 scorso e abbandonato in un cespuglio sulla Litoranea. La permanenza del mezzo ha sollevato i sospetti e quindi sono stati approfonditi i controlli. La polizia ha poi effettuato gli atti in collaborazione con i carabinieri dove era stato denunciato il furto per la riconsegna al proprietario, un fidardense.