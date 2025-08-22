Numana spera, il sindaco: "Misura temporanea"

Resta alta l’attenzione per la presenza dell’alga tossica rilevata lo scorso martedì a Numana alta, all’altezza della Spiaggiola. L’ordinanza sindacale che vieta la balneazione e la pesca non è stata ancora revocata. In quel tratto a nord del porticciolo turistico è stata accertata una quantità pari a 49mila e 40 cellule al litro in colonna d’acqua. Rilevata la presenza anche alla spiaggia Urbani a Sirolo ma in quantità sotto soglia di pericolosità (mille e 880 cellule per litro). Le linee guida del Ministero della Salute stabiliscono che la fase di emergenza scatta se è presente una densità superiore a 30mila cellule per litro. L’ultimo prelievo del 5 scorso sempre a Sirolo ha permesso di rilevare che i valori degli enterococchi intestinali e dell’escherichia coli sono pari a zero. L’Arpam ha continuato continuerà ad intensificare il monitoraggio fino ad esaurimento del fenomeno. Il sindaco numanese Gianluigi Tombolini puntualizza: "Il divieto di balneazione è stato adottato a titolo precauzionale, in attesa dei successivi monitoraggi. Dopo un confronto diretto con l’Arpam ho ricevuto importanti rassicurazioni: il tratto di costa che va dal porto turistico verso sud fino a tutta la zona Marcelli è pienamente balneabile, in quell’area non esistono le condizioni ambientali né l’habitat adatto allo sviluppo dell’alga Ostreopsis ovata, pertanto non esiste alcuna pericolosità per chi frequenta il mare e le spiagge. L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione e ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza e i visitatori. Si tratta di una misura temporanea, adottata unicamente per garantire la massima tutela della collettività".