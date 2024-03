Numana, Tombolini si ricandida a sindaco: "Ecco il nuovo progetto per il porto"

Quando ha annunciato i progetti che ha in serbo per la "sua" Numana si è quasi commosso il sindaco Gianluigi Tombolini. E tra l’emozione generale ha confermato che si ricandiderà sindaco tentando il terzo mandato a giugno. Con lo sguardo proiettato al futuro ha presentato al pubblico un progetto importante, quello del nuovo lungomare nord e del porto turistico, che potrebbe essere pronto già per ottobre. Il piano prevede il restyling del porto stesso e una passeggiata "coperta" con rifacimento e creazione del marciapiede nella parte nord del litorale appunto, con panchine e arredi, il tutto connesso al perfezionamento dei percorsi ciclo pedonali con noleggio gratuito di otto biciclette elettriche a disposizione al porto turistico e la conclusione del piano asfalti. Ci sono i fondi del Pnrr per il porticciolo, ha confermato Acquaroli. Confermato poi il prolungamento del servizio di trasporto pubblico gratuito dal 15 giugno al 29 settembre.

Il programma dell’estate si aprirà ufficialmente il 22 giugno con eventi programmati fino a metà settembre. Riconfermati gli eventi tradizionali come la rassegna di comicità "Smile Numana", il concerto all’alba e a seguire la festa della Madonna Assunta il 14 agosto, il Gran Gala della danza che anche quest’anno sarà sostenuto e sponsorizzato dalla Coal distribuzione e il Festival del Cinema in programma per metà settembre che servirà ad allungare la stagione estiva con un grande evento.

Il 2024 è anche l’anno del "Turismo delle radici" per cui saranno organizzati eventi dedicati e poi sarà sottoscritto un protocollo operativo con il Mic Direzione regionale musei Marche – Antiquarium statale di Numana, la Fondazione Marche Cultura e un gruppo di operatori turistici numanesi per attivare il progetto "Scopri Numana: un mare di cultura" che includerà incontri, laboratori e tour esperienziali per offrire un prodotto culturale e di scoperta e visita che vada oltre il mare. Annunciata la prossima apertura del nuovo polo culturale (dopo la riqualificazione della ex scuola Elia) con una nuova biblioteca comunale, sala convegni e sala mostre e la messa in sicurezza e valorizzazione ambientale della rupe Sermosi a strapiombo sul mare con la creazione di un percorso didattico su flora e vegetazione del parco del Conero e palestra a cielo aperto.