"Numerosi gli interventi sulle infrastrutture. Ora avanti con il teatro e anche la palestra"

"Il bilancio è stato approvato il secondo anno consecutivo entro il 30 dicembre. Tutti i conti sono apposto. Per quanto riguarda edilizia e urbanistica, nel 2023 è stato inaugurato il busto di Silvio Scandalli, sono iniziati i lavori per asilo nido all’Aspio da 49 posti, quelli di sostituzione dei due cavalcavia sull’autostrada e in collaborazione col Comune di Osimo si lavora a quello di via Sbrozzola. Partiti gli adeguamenti rotonda in prossimità Inrca e ristrutturato il centro sociale San Germano". E’ il sindaco Oriano Mercante a trarre un bilancio di fine anno. "Nel 2024 sarà realizzata la bretella su via Scandalli e partirà la ristrutturazione del bocciodromo che sarà trasformato in palestra e realizzato il posteggio vicino alla pineta. Verrà restaurata la statua del Maratti che ha più di 80 anni e sarà redatto il progetto esecutivo del restyling del teatro. Siamo sempre riconosciuti come comune riciclone. Ottima la festa del Rosso Conero, speriamo l’organizzazione sia stabile per i prossimi anni. Abbiamo sistemato le grotte che hanno goduto del raddoppio dei visitatori".