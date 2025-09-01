A nuoto e in canoa per le spiagge libere. Il sindaco: “A Portonovo nessun’altra concessione prevista”

Ancona, 1 settembre 2025 – Sfilata di nuotatori, in acqua davanti alla spiaggia di Mezzavalle, e poi di canoe e bandiere per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle spiagge libere.

Con lo slogan “Un tuffo per la libertà del mare e delle spiagge” ieri mattina una sessantina di nuotatori si sono dati appuntamento sulla spiaggia anconetana per la tradizionale Nuotata di Mezzavalle, gara non competitiva giunta alla diciottesima edizione, con partenza dalla spiaggia, arrivo alla boa che delimita i 300 metri dalla spiaggia e, dunque, lo spazio destinato alla balneazione, e ritorno.

Nel pomeriggio la sfilata di canoe fino allo scoglio della vela, una sfilata di gioia e di messaggi in favore delle spiagge libere: nel 2025, infatti, le spiagge libere hanno registrato il tutto esaurito mentre molti stabilimenti sono rimasti vuoti: “Un segnale chiaro che la domanda di spazi accessibili, pubblici, gratuiti e naturali è più viva che mai” ha sottolineato il Comitato Mezzavalle Libera, organizzatore dell’evento insieme alla Vela Nuoto Ancona. Nel pomeriggio rassegna “Sogni di un giorno d’estate” con musica, poesia e spettacolo.

Sul tema delle spiagge libere è intervenuto il sindaco Daniele Silvetti, rispondendo ad alcune considerazioni del presidente del comitato Claudio Molinelli: “Le spiagge pubbliche sono importanti, bisogna garantire i servizi, sono costi che noi vogliamo continuare a sostenere. La nostra amministrazione non ha previsto nessun altro tipo di concessione o privatizzazione a Portonovo. Anzi, così come lo scorso anno abbiamo rifatto i bagni pubblici al molo, ora c’è un forte impegno per realizzare un altro bagno pubblico nella parte di spiaggia oltre all’ex Ramona. Vogliamo garantire questi servizi per dare massima fruibilità in sicurezza alle spiagge pubbliche, nella speranza che chi ne usufruisce ci aiuti poi a mantenerle pulite”.

Quanto alla nuotata non competitiva, i partecipanti sono entrati in acqua alle 11, con condizioni di mare discrete, acqua limpida e poca onda. Primo classificato in assoluto Nicholas Bonvini (Vela Nuoto Ancona), secondo Alessio Fiorani (Team Marche), terzo Federico Gregorio (Vela Nuoto Ancona), quarta assoluta e prima al femminile Giada Tarterini (Team Marche). L’atleta più giovane che ha partecipato alla nuotata al femminile è stata Martina Cerioni di Camerano, del 2014, al maschile Francesco Capriotti, del 2015, entrambi atleti della Vela Nuoto Ancona. Il nuotatore venuto da più lontano Leonardo Labat, argentino classe 1981. Il più anziano partecipante è stato Dino Poggiali, anconetano del 1956, quello arrivato per ultimo corrisponde alla pesarese Olga Verigo. Rispetto agli anni precedenti quest’anno l’organizzazione ha puntato molto sull’aspetto sociale dell’iniziativa, proprio per rilanciare quel messaggio con cui diciott’anni fa è nata l’iniziativa.

g.p.