Nuoto in acque libere: si parte dai Bagni Roberto

Domenica torna "Andar per mare – Senagallica…ludis iungit", la gara di nuoto in acque libere organizzata dal Panathlon Senigallia.

Una gara dove non mancheranno nomi del nuoto marchigiano e non solo, pronti a sfidarsi in una gara di 5 chilomentri: "C’è la possibilità di percorrere anche distanze inferiori – spiega Veronica Quagliarini, presidente Panathlon Senigallia – un modo per poter dare a tutti la possibilità di partecipare". L’incontro è fissato alle 8,30 ai Bagni Roberto 44, da lì un autobus partirà in direzione Marzocca, percorrendo cinque chilometri di distanza, gli stessi che gli atleti percorreranno nuotando. Ma c’è anche la possibilità di accorciare il percorso da 5 a 2 chilometri, partendo all’altezza dell’hotel Excelsior, ma ci sarà la possibilità di aggregarsi al gruppo anche al Ponte Rosso e alla Rotonda, percorrendo così gli ultimi 500 metri. Prenderà parte all’evento anche Andrea Prayer campione italiano come agonista ora fortissimo nuotatore master e Presidente della Commissione Europea per il Nuoto di Fondo e membro della Commissione Mondiale. A fare da cornice saranno una ventina di nuotatori Masters, ma ci sarà anche Franco Muscarà, presidente Salvamento Spezia e i campioni del mondo Dino Schorn e Luca Di Iacovo.

"È rimasta la passione degli amatori, espressione usata per indicare chi nuota per piacere, ma è presente anche la giusta competitività di chi si dedica con impegno e costanza agli allenamenti per raggiungere traguardi personali" spiega Vittorio de Salsi, fiduciario Coni.

Un incontro dal sapore di sport, ma anche conoscitivo per quanti vorranno proseguire la giornata, insieme ai soci del Panathlon, all’Hotel Eden location scelta per il pranzo sociale, ma anche per una convention che prevede anche tanto di premiazione.