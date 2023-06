’Nuoto libera tutti’ davanti ai Bagni 18

Al via oggi la prima edizione di ‘Nuoto Libera Tutti’, appuntamento alle 9 nello specchio acque antistante lo stabilimento balneare ‘Bagni 18’. Lo scopo della manifestazione è di far approcciare al nuoto in acque libere in totale sicurezza i neofiti e ad aprire ad un confronto e ad una prova per chi ha più capacità natatorie. "Le distanze previste sono di 1500mt – 3000mt con percorso rettangolare all’interno dei 300mt e inoltre previsto un percorso lineare di distanza libera in acqua di altezza media di 130cm – spiegano gli organizzatori - a tutti i partecipanti verrà consegnato la mattina alla punzonatura sacco gara e al termine della manifestazione son previsti riconoscimenti e un piccolo buffet". Un modo per rendere uno sport accessibile a tutti: . "Lo stabilimento che ci ospita ha tutte le caratteristiche per l’accoglienza e il trasporto in acqua per disabilità motorie – proseguono gli organizzatori - Saranno inoltre presenti per la totale sicurezza dei partecipanti in entrambi i percorsi bagnini di salvataggio, mezzi di soccorso opsa, medico". Tutti gli atleti e partecipanti potranno veleggiare con "Malupa 5.0", la barca a vela scuola per tutti, destinata a soddisfare il desiderio di veleggiare di tante persone, normodotate o portatrici di disabilità cognitive, motorie o sensoriali in assoluta sicurezza, messa a disposizione dall’Associazione La Fabbrica dei Sogni. Si tratta di un’imbarcazione unica al mondo, varata a Senigallia lo scorso 4 giugno e che per tutta la stagione estiva sarà messa a disposizione per corsi e veleggiate. Crescono di giorno in giorno le associazioni interessate a poter ‘provare’ l’imbarcazione, tra queste anche colossi come la Lega del Filo D’oro. La spiaggia di velluto sta lavorando per rendere l’arenile accessibile anche alle persone affette da disabilità: sono infatti aumentate le zone dotate di una passerella che consente di raggiungere la battigia, tra queste c’è anche il tratto di spiaggia libera di Cesano, attrezzato un anno fa.