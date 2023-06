Nuova accoglienza per le testuggini

Nell’ambito del progetto Sistema finanziato dalla Fondazione Cariverona, il Parco del Conero si occupa di diffusione di pratiche ecologiche di gestione per l’aumento della fertilità del terreno, di promozione delle attività all’interno dell’area protetta grazie al lavoro del Centro Visite e della realizzazione di interventi per la salvaguardia della biodiversità locale rispetto alle specie aliene ed invasive. "In merito a quest’ultimo punto – spiega il direttore Marco Zannini – stiamo lavorando con un gruppo di esperti, tra i quali il dottor Federico Olivieri, al rinnovamento dei due centri di accoglienza delle testuggini di terra e d’acqua dolce presenti nell’area antistante la sede del Centro Visite". Particolari accorgimenti impediscono la fuoriuscita degli esemplari dall’area di contenimento.