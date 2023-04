Nuova allerta idrogeologica, torna l’ansia

Nuova allerta idrogeologica, la spiaggia di velluto torna a tremare. Rinviata anche la Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’. Doveva essere una domenica dedicata agli alluvionati, grazie all’evento organizzato da Caritas Senigallia, per devolvere fondi in favore di chi ha subito danni a causa dell’esondazione del Misa dello scorso 15 settembre, invece, quella di oggi si prospetta ancora una volta una giornata con il fiato sospeso. A preoccupare ancora di più, è la situazione degli argini: già da giorni sui social viene denunciato che, in prossimità del ponte a Bettolelle sono state abbattute piante secolari, trasformando le sponde del fiume in una ‘steppa’. Lavori per la messa in sicurezza del fiume che non erano partiti nel migliore dei modi: lo scorso 30 marzo, nel tratto di fiume compreso tra Borgo Passera e Borgo Bicchia, un ruspa è sprofondata nel fango del fiume. Un tratto che da sempre mostra criticità, lo stesso individuato per realizzare le vasche di espansione e che ora si trova con un argine work in progress ed un’allerta idrogeologica imminente.

"Gli argini ormai sprofondano al primo temporale – afferma un residente – se si tolgono le piante per ampliare il letto del fiume vanno ripiantate, invece qui si vede solo il tratto dov’è avvenuto il taglio senza alcuna sostituzione e in un momento come questo non possiamo permetterci di attendere e lasciare il tutto in balia degli eventi". Quello che è certo è che la spiaggia di velluto non può permettersi un’altra alluvione a ridosso della stagione estiva: gran parte degli esercizi che si sono rialzati a fatica non ce la farebbero di nuovo e la gran parte dei residenti delle zone alluvionate attende ancora i risarcimenti proseguendo la quotidianità tra mobili da acquistare e rate da pagare. Una città dove provare significa rischiare, cosa che nessuno vuole fare e questo lo dimostra il rinvio della Partita del Cuore. Intanto i lavori effettuati non rassicurano affatto i residenti che oggi vivranno un’altra giornata all’insegna di ansia e paura: "A pianello sono state tolte tutte le piante e fatti argini solo di terra, ad ogni pioggia gli argini crollano e li rifanno, è un disastro".

Oggi occhi puntati alla pagina web del Comune dove, come ad ogni allerta, scorreranno gli aggiornamenti. Per poter tirare un sospiro di sollievo bisognerà attendere il termine dell’allerta meteo previsto per le 14 di domani.

Silvia Santarelli