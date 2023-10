Nuova allerta meteo, parchi ancora chiusi: "Forti raffiche di vento, pericolo per le persone"

Nuova allerta meteo, il sindaco chiude di nuovo i parchi. "A seguito dell’allerta meteo del servizio di Protezione civile della Regione e dei preannunciati intensi flussi sud-occidentali di vento con forti raffiche – si legge nell’ordinanza –, il sindaco, ritenuto necessario prevenire il potenziale pericolo per l’incolumità delle persone per la possibilità di caduta dei rami, ha firmato l’ordinanza con cui dispone temporanea chiusura dei parchi pubblici per tutta la giornata di martedì 31 ottobre (oggi)".