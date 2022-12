Nuova ambulanza per la Croce Gialla

Una folla di persone, bambini, famiglie e soprattutto le giacche arancioni di medici, infermieri e volontari hanno salutato domenica pomeriggio, in piazza Mazzini, l’inaugurazione della nuova ambulanza a disposizione della Croce Gialla di Falconara. Si chiama ‘Kilo’ e, a partire da inizio 2023, si dedicherà al soccorso pediatrico e neonatale. L’acquisto è stato possibile grazie al contributo e alle donazioni di tanti falconaresi. Presente alla cerimonia anche il sindaco Stefania Signorini: "Un bellissimo regalo di Natale sotto l’albero per Falconara: la nuova ambulanza. Grazie di cuore, grazie Croce Gialla per l’impegno e la dedizione dei volontari da tutta la nostra comunità". L’associazione, dal canto suo, ne ha approfittato per ringraziare tutti e augurare il meglio per questo periodo di festività: "A tutti i nostri soci, volontari, dipendenti e ragazzi del servizio civile che sono il cuore pulsante della nostra associazione. Ai cittadini che non smettono mai di sostenerci. A tutti quelli che hanno creduto, credono e crederanno sempre in noi. La Croce Gialla di Falconara augura buon Natale e felice anno nuovo".