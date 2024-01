Nuova area di sosta. Ma col disco orario

Regolamentata a disco orario la nuova area di sosta tra via Garibaldi e via dei Mille. La giunta ha dato mandato ai tecnici comunali di "predisporre gli atti finalizzati all’attuazione della regolamentazione della sosta nel parcheggio tra via dei Mille e via Garibaldi, destinata esclusivamente alla sosta di veicoli, con esclusione dei camper, a disco orario per una durata massima di 90 minuti". "Il parcheggio – aggiungono dal Comune – dovrebbe soddisfare la sosta per i cittadini che usufruiscono delle attività commerciali presenti nella zona, prevedendo pertanto una sosta medio-breve, che permetta soprattutto il ricambio". La realizzazione dell’area (spesa di 138mila euro) ha messo a disposizione 18 posti auto, punti sosta per moto e bici e una stazione di ricarica per auto elettriche. A completare l’opera il percorso pedonale che da via dei Mille raggiunge gli edifici del lato opposto di viale del Lavoro, dove è stato fatto un attraversamento pedonale rialzato.