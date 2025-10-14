Nuova area per i cani, intanto aumentano le multe

Sale il numero di cani in città e aumentano pure le multe ai padroni indisciplinati, soprattutto per cani tenuti senza guinzaglio in aree pubbliche anche dove erano presenti bambini. In una delle aree maggiormente frequentate dagli animali a quattro zampe e quindi piuttosto attenzionate (qui sono scattate nelle scorse settimane anche le sanzioni), quella di via del Burrone, venerdì si terrà l’attesa inaugurazione dell’area cani. "Ripristinati i danni vandalici che ne avevano ritardato l’apertura – spiegano dal Comune - sarà inaugurata venerdì (ore 10), la nuova area di sgambatura cani di via del Burrone, realizzata dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire un ulteriore servizio ai proprietari degli amici a quattro zampe che nella nostra città sono 9.560 esemplari" (praticamente un quarto dei residenti). Erano poco più di 8mila una decina d’anni fa. "L’inaugurazione dell’area, attrezzata – spiegano - va di pari passo con il nuovo regolamento sul corretto utilizzo degli spazi di sgambatura cani che andrà in discussione nella prossima seduta del Consiglio. Un’importante tappa nel percorso avviato dall’Amministrazione per risolvere le criticità che da anni si registravano nella zona adiacente il campo sportivo Cardinaletti, frequentata sia dai proprietari dei cani che da cittadini intenti a passeggiate o a svolgere attività fisica. In questi giorni la polizia locale continuerà la propria attività di monitoraggio, anche con controlli in abiti civili".

La giunta fa sapere come "cresce, di anno in anno, il numero degli accertamenti degli agenti della polizia locale, proprio con l’obiettivo di tutelare da un lato il benessere animale, dall’altro garantire che non si creino problemi di sicurezza". Nel 2023 erano state 141 gli accertamenti effettuati, con 39 sanzioni per cani senza guinzaglio (160 euro) o comunque vaganti, 11 per omessa denuncia di smarrimento e mancanza di microchip obbligatorio (250 euro), 2 comunicazioni di reato per maltrattamento di animali e abbandono. Nel 2024 gli accertamenti erano 197 con 40 sanzioni per cani vaganti o senza guinzaglio, 6 per omessa denuncia o mancanza di microchip, 4 per cattive condizioni di tenuta dell’animale in violazione al regolamento regionale, più 6 segnalazioni per episodi di morsicatura e 3 per abbandono o maltrattamento. In questi primi 9 mesi e mezzo gli accertamenti sono saliti a 182 con 34 sanzioni per cani vaganti o senza guinzaglio, 4 per mancato microchip, 5 per condizioni igienico-sanitarie non consone e 3 per episodi di morsicatura.

Sara Ferreri