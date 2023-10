Nuova bretella alla Imt, lite Comune e Regione

di Silvia Santini

La bretella tra l’ultima rotatoria di via Sbrozzola e via Ancona, davanti alla Imt, rientra nei tre milioni e centomila euro che lo Stato aveva assegnato alla Regione, concessi dall’ex governatore Luca Ceriscioli a Osimo per la viabilità di adduzione al nuovo Inrca. Il progetto comprende anche la rotatoria davanti al Cargopier, i cui lavori sono appena partiti, seppur tra le polemiche, per la rivoluzione viabilità. Dall’opposizione le liste civiche hanno urlato che per la bretella i soldi sono stati persi perché il Comune ha ritardato l’iter progettuale. L’ente ha invece fatto ricorso alla Regione sostenendo che la revoca dei fondi non sarebbe legittima perché non è mai arrivata dal Ministero, titolare di quei soldi, e che il Municipio stesso aveva fatto sapere alla Regione, a tempo debito, che era necessaria un’ulteriore proroga perché i fondi stanziati nel 2019 erano stati legati a uno stravolgimento dei tempi per vari motivi. Quella richiesta di proroga non sarebbe mai stata girata al Ministero, motivo per cui il Municipio sarebbe "salvo" in merito alla perdita dei fondi. Ieri il sindaco Simone Pugnaloni e l’assessore Mauro Pellegrini hanno comunicato che il Comune ha ottenuto la sospensiva dal Tar sull’atto della revoca dei fondi: "Il Ministero ha smentito che ci sia stata la revoca chiedendo piuttosto il motivo per cui non è stata inviata richiesta di rimodulazione, che il Comune ha inviato alla Regione ma quest’ultima non ha girato al Mit. La Regione deve inviare al Ministero la richiesta di rimodulare il cronoprogramma. Un dispiacere pensare che la Regione di centrodestra voglia far male alla mia città". Il 26 la nuova udienza auspicando un tavolo tecnico tra le parti. Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini replica: "Sono un diversivo le sparate dell’amministrazione contro la Regione sui fondi per finanziare la strada. Sono stati persi per colpa del Comune che non è stato in grado di rispettare i termini e le deroghe concesse".