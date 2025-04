"Nuova bretella tre le vie Pertini e Scandali: i lavori sono fermi"

"Tutta Camerano si chiede in questo periodo quando si ricominceranno a vedere operai al lavoro al cantiere della nuova bretella di collegamento tra le vie Scandalli e Pertini, proprio sotto l’area dello stadio ’Montenovo’". Ad affermarlo è il coordinatore di FdI di Camerano Lorenzo Rabini. "Quest’opera stradale, del valore di quasi un milione di euro, progettata già nel 2019 con un costo allora di 570mila euro e appaltata a metà 2024, ha avuto negli ultimi mesi fasi operative di inizio realizzazione e periodi come quello attuale di fine lavori ma non per la loro conclusione. L’area interessata è davvero cruciale per la viabilità e per l’efficacia del collegamento sia stradale che residenziale tra due zone che ormai non possono essere più considerate periferia, anzi al contrario sono da considerarsi aree importanti per il territorio comunale, trovandosi nelle immediata vicinanze dello stadio di Camerano, di una delle due farmacie presenti nel nostro paese e dell’Ufficio postale. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di risolvere al più presto le problematiche per non farla diventare un’incompiuta".