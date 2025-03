Nuova cittadella della giustizia. Il ministero acquisisce l’ex sede Inps

"Il presidente Acquaroli è un turbo-pragmatico e stalker". Il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro, torna ad Ancona dopo quattro mesi per sancire il passaggio dell’ex sede Inps di piazza Cavour dal Demanio al Ministero che rappresenta. Il giorno Zero di un percorso che, nel giro di alcuni anni, porterà alla nascita della ‘Cittadella della giustizia’ in grado di accorpare Corte d’Appello, Procura Generale e Tribunale di Sorveglianza. L’esponente di fiducia di Giorgia Meloni prima scherza col governatore delle Marche poi si fa serio: "Domani (oggi, ndr) viene a Roma al Ministero e mi ha chiesto se ci sono, ma siccome ogni suo passaggio ha costi terrificanti gli ho detto che devo scappare altrove e quindi mi barricherò dentro i miei uffici. Lui non è mai sazio e, scherzi a parte, rappresenta la parte sana della politica con cui noi lavoriamo molto bene – ha aggiunto il Sottosegretario Del Mastro – Non a caso oggi è una giornata speciale perché si tratta della prima acquisizione da parte del ministero di un edificio dal Demanio e la cosa avviene proprio nelle Marche e ad Ancona. Invertiamo una rotta funesta del passato in cui gli edifici si dismettevano. Oggi (ieri, ndr) firmiamo il protocollo anche con Acquaroli e col sindaco di Ancona perché parte un’operazione complessa. Spendiamo subito 7 milioni per l’acquisto, poi serviranno le risorse per metterlo a posto e adeguarlo (complessivamente la somma si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ndr). Basta cartolarizzazioni, ora spendiamo, ma il ritorno lo vedremo nel tempo visto che con questa operazione risparmieremo canoni locatari per 90mila euro all’anno".

Dopo la firma del protocollo d’intesa tra le parti coinvolte nell’agreement (Ministero, Regione, Comune, Demanio e organi giudiziari) a Palazzo Rafaello è stata la volta anche del passaggio ufficiale delle ‘chiavi’ dell’edificio della centralissima piazza Cavour, a due passi da Palazzo del Popolo e dalla sede dell’Assemblea Legislativa delle Marche e a duecento metri dal Palazzo di Giustizia di corso Mazzini. A novembre la prima visita di Del Mastro per annunciare l’accordo, il 28 febbraio scorso l’altra firma importante tra Comune e Demanio per il Piano Ancona per il recupero di una decina di immobili abbandonati nel capoluogo, ieri il passaggio ufficiale. I tempi per la consegna dell’opera sono incerti, ma il fatto che a vigilare su progettazione, appalto e lavori ci sia l’amministrazione giudiziaria dovrebbe rappresentare una garanzia di trasparenza e regolarità.

"Siamo soddisfatti di quanto fatto e consapevoli che c’è ancora molto da fare – sono state le parole del presidente Acquaroli – La firma del protocollo coincide anche con la consegna del cantiere e soprattutto con l’impegno di tutti i presenti a portare avanti un risultato di cui anche in questo caso le Marche sono prime in Italia. Vogliamo consegnare quanto prima alla Corte di Appello, ad Ancona e alla comunità regionale una cittadella della giustizia all’altezza del proprio ruolo". Soddisfatti anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, secondo cui "si procede al ripristino di uno dei dieci più importanti immobili della città in disuso e sarà compito della amministrazione comunale inserirlo compiutamente nel tessuto urbano dal punto di vista dei servizi".